Smotrich choc | Gaza miniera d' oro

Migliaia di palestinesi continuano a fuggire da Gaza City, mentre la massiccia offensiva terrestre israeliana sulla più grande area urbana della Striscia entra nel secondo giorno. Le esplosioni sono state senza sosta per tutta la notte di ieri fino all'alba. L'aviazione di Tel Aviv ha colpito circa 50 obiettivi nell'enclave, la maggior parte dei quali a Gaza City, e circa 140 nell'arco di 24 ore. Tunnel, edifici utilizzati da gruppi terroristici, cellule operative. Anche l'ospedale pediatrico al-Rantisi è stato preso di mira, la metà dei suoi pazienti sono scappati. L'Idf ha fatto sapere di aver utilizzato per le incursioni anche vecchi veicoli militari carichi di esplosivo, modificati per essere controllati a distanza, che vengono condotti verso le postazioni di Hamas e fatti esplodere.

