Smart Era prima open call per Pmi | contributi fino a 60mila euro a progetto

Il progetto europeo Smart Era ha lanciato la sua prima Open Call, rivolta a piccole e medie imprese impegnate nella trasformazione digitale e nella realizzazione di soluzioni innovative basate su intelligenza artificiale, Internet of Things e tecnologie per la sostenibilità. L’iniziativa mira a stimolare lo sviluppo di applicazioni avanzate capaci di affrontare le sfide della manifattura intelligente, della mobilità sostenibile, dell’energia pulita e dei servizi digitali sicuri, rafforzando al contempo la resilienza industriale europea. In particolare, le imprese dovranno proporre soluzioni in risposta a specifiche challenges identificate dal programma: Energy-efficient and Sustainable Manufacturing; Smart and Sustainable Mobility; Digital Health and Wellbeing; Secure and Trustworthy Digital Services; Circular Economy and Resource Efficiency. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

