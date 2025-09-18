Sla casi raddoppiati in dieci anni | Impatto anche sui familiari
LA GIORNATA. Il «Papa Giovanni» segue 170 pazienti. Le nuove diagnosi oscillano tra le 30 e 40 ogni anno. «Decisiva la presa in carico precoce e multidisciplinare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sla, casi raddoppiati in dieci anni: «Impatto anche sui familiari».
Sla, casi raddoppiati in dieci anni: «Impatto anche sui familiari» - La Sla è una patologia neurodegenerativa cronica che colpisce il sistema nervoso centrale e in particolare i cosiddetti neuroni di moto: ne deriva una progressiva paralisi di tutta la muscolatura ... Scrive ecodibergamo.it