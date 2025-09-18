Skate e i ragdoll esilaranti | perché manca la caratteristica migliore
Il ritorno della serie skate., sviluppata da Full Circle, rappresenta un importante evento nel panorama dei videogiochi di skating. Questa nuova incarnazione si presenta come un titolo in modalità live-service multiplayer, con un approccio che mira a ricreare fedelmente l’atmosfera e le meccaniche delle precedenti versioni, mantenendo il sistema di controllo iconico chiamato Flick-It. Tra le novità più interessanti vi è la volontà di trasformare il gioco in una vera e propria destinazione virtuale non solo per gli appassionati di skating, ma anche per chi desidera semplicemente socializzare online. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it