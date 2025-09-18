SK On accelera sulle batterie allo stato solido | aperto in Corea del Sud il primo impianto pilota

18 set 2025

Un impianto pilota destinato non alla produzione ma alla sperimentazione e alla validazione delle nuove tecnologie che SK ON ha ideato per le sue batterie allo stato solido. 🔗 Leggi su Dday.it

