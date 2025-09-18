Siria-Israele verso patto su sicurezza

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiaratche i negoziati in corso con Israele per raggiungere un patto di sicurezza potrebbero portare a risultati "nei prossimi giorni". Ai giornalisti a Damasco, Sharaa ha detto che il patto di sicurezza con lo Stato ebraico è una "necessità" e che dovrà rispettare lo spazio aereo e l'unità territoriale della Siria ed essere monitorato dalle Nazioni Unite.Gli Stati Uniti stanno svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati tra Damasco e Israele, ha sottolineato il presidente.

