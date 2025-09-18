Sinner puro sangue italiano con l’accento di Hitler | esposto in procura a Bolzano per il brano di Fedez
“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. È questa la strofa del nuovo brano di Fedez che ha scatenato prima polemiche, poi azioni concrete proprio lì dove il tennista è di casa. L'espostoIl consigliere comunale di Bolzano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Jannik Sinner non è solo un campione: è un ragazzo dal cuore puro e dall’anima umile, capace di farci innamorare del tennis con il suo sorriso e la sua forza silenziosa. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
ORGOGLIO PURO Quanto è stato bello il primo quarto di finale tutto azzurro in uno Slam? Sinner batte Muso in tre set dopo due ore spettacolari allo #USOpen! ? "So che in Italia c'è chi non ha dormito per vedere questa partita, è una nazione speciale - X Vai su X
