Sinner puro sangue italiano con l’accento di Hitler | esposto in procura a Bolzano per il brano di Fedez

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. È questa la strofa del nuovo brano di Fedez che ha scatenato prima polemiche, poi azioni concrete proprio lì dove il tennista è di casa. L'espostoIl consigliere comunale di Bolzano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

