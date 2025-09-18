Sinner messo all’angolo Alcaraz infierisce senza pietà

Jannik Sinner continua a far parlare di sé, anche se stavolta pare proprio che ci siano bruttissime notizie per lui. Dopo oltre un anno di leadership da numero uno al mondo, Jannik Sinner ha consegnato il trono a Carlos Alcaraz. Il Masters 1000 di Cincinnati e l’US Open sono stati decisivi in questo senso, specialmente considerando il fatto che l’altoatesino non è mai riuscito a contrastare il rivale spagnolo, specialmente nell’ultimo torneo Major della stagione. Certo, non si possono dimenticare gli straordinari risultati conquistati nel 2025, a partire dall’Australian Open per arrivare a Wimbledon e alla leadership mantenuta per praticamente oltre un anno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

