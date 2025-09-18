Negli Stati Uniti era stato quantificato il valore di un endorsement fatto da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America che ha appena lasciato la carica dopo 37 anni in sella e che resta chief content officer globale di Condé Nast nonostante gli imminenti 76 anni: le analisi stimavano fosse sufficiente pubblicare sui social una foto posata (e non rubata) con la Wintour e il proprio business avrebbe avuto un immediato boost di 50-100 mila dollari. Adesso sta succedendo una cosa simile col tennis. Anna Wintour assiste a una partita di Jannik Sinner (foto Ansa). Sinner scelto da Gucci come testimonial. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner, il feeling con Anna Wintour e il lancio della sua fondazione