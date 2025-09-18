Sinner il feeling con Anna Wintour e il lancio della sua fondazione

Lettera43.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti era stato quantificato il valore di un endorsement fatto da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America che ha appena lasciato la carica dopo 37 anni in sella e che resta chief content officer globale di Condé Nast nonostante gli imminenti 76 anni: le analisi stimavano fosse sufficiente pubblicare sui social una foto posata (e non rubata) con la Wintour e il proprio business avrebbe avuto un immediato boost di 50-100 mila dollari. Adesso sta succedendo una cosa simile col tennis. Anna Wintour assiste a una partita di Jannik Sinner (foto Ansa). Sinner scelto da Gucci come testimonial. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sinner il feeling con anna wintour e il lancio della sua fondazione

© Lettera43.it - Sinner, il feeling con Anna Wintour e il lancio della sua fondazione

In questa notizia si parla di: sinner - feeling

Sinner trova il feeling con New York. Battuto Kopriva in scioltezza

Sinner, il feeling con Anna Wintour e il lancio della sua fondazione.

“È il momento della vendetta”: la frase profetica di Sinner ad Anna Wintour e Rami Malek - Ma è la frase che Jannik Sinner ha detto all’attore statunitense di origini egiziane e ad An ... Da ilfattoquotidiano.it

Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek - Il momento della vendetta annunciato nella chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Feeling Anna Wintour