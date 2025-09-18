S' infortuna durante un' escursione a Tramonti | soccorsa una turista olandese
Una donna di nazionalità olandese è rimasta ferita nel corso di un'escursione a Tramonti di Sopra. La turista, residente in Austria, da quanto si apprende si è procurata una lesione a una gamba intorno alla forra del Vieila rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. La stazione di Maniago. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
