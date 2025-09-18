Sindaco di Bologna caccia all’anti-Lepore | Alberto Forchielli alza la mano
Le Comunali 2027 sono lontane, ma le grandi manovre sono già partite. E mentre il sindaco Matteo Lepore prepara il bis, c’è chi, tra pezzi di società civile, associazioni, commercianti, mondo imprenditoriale, sta iniziando a fare dei ragionamenti in vista di un’alternativa civica. La stretta di Lepore: “Limiteremo gli affitti brevi in alcune zone di Bologna” Partendo dal “solito” centro. E se la “ gamba centrista ” con i renziani, i cattolici (le Acli, ad esempio) e altri mondi si sta già muovendo per una lista dentro la coalizione leporiana, “fuori” c’è un altro mondo. Tant’è che, con un certo anticipo, ha alzato la mano l’imprenditore e opinionista bolognese Alberto Forchielli che terrà a battesimo il suo partito ‘Drin Drin’ il 10-11-12 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
