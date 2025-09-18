simone vagnozzi lascia il circolo tennis maggioni

Ascoli Piceno, 18 settembre 2025 – Le indiscrezioni circolavano già da alcuni giorni, ma sembra ormai sicuro che il maestro di Tennis, nonché allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, lascerà il Circolo tennis Maggioni d i San Benedetto. Alla base di questa decisione c’è la voglia di una maggiore serenità nel suo lavoro di allenatore del tennista, ora numero due del ranking mondiale, alcune probabili incomprensioni con il presidente del circolo Maggioni, Afro Zoboletti, e le difficoltà organizzative soprattutto per far decollare l’Academy che era partita con tante belle intenzioni. L’idea era quella di f ar diventare il Circolo tennis Maggioni un centro di riferimento per tanti giovani tennisti italiani, facendo leva proprio sulla bravura, la professionalità e soprattutto l’umiltà dello straordinario maestro, magari sperando di avere anche Sinner ad allenarsi sui campi in terra battuta del circolo della Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

