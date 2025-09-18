Simest aiuta le imprese a crescere nell’export
Avere partner affidabili è un plus per le imprese del settore nautico. A dirlo sono i dati. Gli investimenti nel settore, infatti sono fondamentali affinché l’Italia resti leader nel mondo per quanto riguarda la nautica. Attualmente sia i grandi colossi dell’economia del mare, sia le piccole e medie imprese specializzate nell’artigianato e nella componentistica sono italiane. Tutto il mondo guarda quindi al Bel Paese e al suo know how. "La nautica italiana è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo", sottolinea, infatti Carolina Lonetti (nella foto), direttore export e finanza agevolata di Simest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
