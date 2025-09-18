Simeone | Troppi insulti ho reagito Il tifoso del Liverpool | Sei un codardo
Finale movimentato in Champions ad Anfield, con il tecnico degli spagnoli espulso dall'arbitro Mariani dopo essere stato preso di mira per tutta la gara da un tifoso di casa (recidivo). Le spiegazioni dei due e i cattivi precedenti del tifoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: simeone - troppi
Il Pisa sogna Simeone: l’ingaggio è però un ostacolo, troppi 1,8 milioni a stagione (Gazzetta)
Baroni: "Simeone, non ci speravamo". Poi torna sull'Inter: "Toro troppo pulito" - facebook.com Vai su Facebook
#Baroni: "#Simeone, non ci speravamo". Poi torna sull'#Inter: "Toro troppo pulito" - X Vai su X
Simeone espulso: «Ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del Liverpool dietro di me» - Atlético: l’allenatore parla di “reazione umana” e racconta la sua versione. Segnala ilnapolista.it
Liverpool, il tifoso risponde a Simeone: "Un codardo, un suo assistente mi ha sputato" - Nel 2015, infatti, gli venne affibbiato un Daspo di tre anni per aver abusato verbalmente di una donna disabile nel ... sportmediaset.mediaset.it scrive