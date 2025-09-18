Simeone spiega perché ha perso la testa con il tifoso del Liverpool | Non sapete cosa voglia dire

Dopo la partita Simeone ha provato a giustificare il gesto che lo ha portato all'espulsione: "Ti insultano per tutta la partita da dietro, con la tensione succede quello che succede". 🔗 Leggi su Fanpage.it

