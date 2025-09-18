Simeone rissa ed espulsione in Champions | Mi hanno insultato

Serataccia per Diego Pablo Simeone: il suo Atletico Madrid ha perso in extremis il match di Champions League con il Liverpool ad Anfield (3-2 per i Reds) e lui è stato espulso dall’arbitro Mariani per una rissa a fine partita. L’allenatore ha tentato di giustificarsi, spiegando di aver reagito alle provocazioni dei tifosi del Liverpool dopo il gol di Virgil van Dijk al 92? che ha deciso la gara. Alla rete è seguita una mega rissa che ha coinvolto steward e membri dello staff tecnico dell’Atletico. Simeone ha dichiarato di essere stato “insultato per tutta la partita” e di aver reagito perché “sono un essere umano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Simeone, rissa ed espulsione in Champions: “Mi hanno insultato”

