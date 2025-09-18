Simeone rissa ed espulsione in Champions | Mi hanno insultato

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serataccia per Diego Pablo Simeone: il suo Atletico Madrid ha perso in extremis il match di Champions League con il Liverpool ad Anfield (3-2 per i Reds) e lui è stato espulso dall’arbitro Mariani per una rissa a fine partita. L’allenatore ha tentato di giustificarsi, spiegando di aver reagito alle provocazioni dei tifosi del Liverpool dopo il gol di Virgil van Dijk al 92? che ha deciso la gara. Alla rete è seguita una mega rissa che ha coinvolto steward e membri dello staff tecnico dell’Atletico. Simeone ha dichiarato di essere stato “insultato per tutta la partita” e di aver reagito perché “sono un essere umano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

simeone rissa ed espulsione in champions mi hanno insultato

© Lapresse.it - Simeone, rissa ed espulsione in Champions: “Mi hanno insultato”

In questa notizia si parla di: simeone - rissa

Simeone fa un gestaccio all’arbitro italiano: è per spiegare la rissa con il tifoso del Liverpool

Simeone fa un gestaccio all’arbitro italiano: è per spiegare la rissa con il tifoso del Liverpool; Liverpool-Atletico insulti e rosso, Simeone è rissa con i tifosi; Simeone spiega perché ha perso la testa con il tifoso: “C’è stato un gesto dopo gli insulti”.

simeone rissa espulsione championsLiverpool-Atletico insulti e rosso, Simeone è rissa con i tifosi - Gli insulti, la rissa sfiorata e l'espulsione con gli addetti alla sicurezza che lo portano via dal campo. Lo riporta tuttosport.com

Liverpool-Atletico Madrid, gestaccio a Simeone e rissa sfiorata: rosso al Cholo, proteste con Marcenaro e Mariani - Atletico Madrid: gestaccio a Simeone che reagisce e si sfiora la rissa, le proteste verso Marcenaro e Mariani. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Simeone Rissa Espulsione Champions