Simeone faccia a faccia con un tifoso del Liverpool allontanato dagli steward | Mi hanno insultato tutto il tempo
Ieri sera Simeone è stato espulso a Liverpool dopo il gol del 3-2 di Van Dijk. Si è trovato faccia a faccia con un tifoso del Liverpool. Gli steward lo hanno portato via. Nel post-partita il tecnico dell’Atletico ha ammesso di aver sbagliato ma ha detto che lo hanno insultato per tutta la partita. Scrive la Sueddeutsche: “Simeone e il tifoso si sono trovati faccia a faccia, con quest’ultimo a bocca spalancata, finché le guardie di sicurezza non sono intervenute per allontanare l’allenatore infuriato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
