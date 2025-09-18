Simeone espulso | Ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del Liverpool dietro di me

“Diego Simeone ha dichiarato di aver avuto una ‘reazione umana’ quando ha affrontato un tifoso dopo che il Liverpool ha segnato il gol vittoria al 92° minuto, vincendo 3-2 contro l’Atlético Madrid. L’allenatore dell’Atlético, espulso dall’arbitro, ha affermato di aver subito insulti continui durante la partita e che ha perso il controllo emotivo dopo il gol di Virgil van Dijk” — riporta il Guardian. Le parole di Simeone. Scrive il Guardian: “Simeone ha sperato di lasciare Anfield con un pareggio, dopo che la sua squadra era risalita sul 2-2 grazie alla doppietta di Marcos Llorente. L’Atletico era andato solo due a zero dopo sei minuti con i gol di Andy Robertson e Mohamed Salah ma Van Di’jk ha cambiato il corso della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone espulso: «Ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del Liverpool dietro di me»

Oltre il danno anche la beffa, dopo la rete del 3-2 del #Liverpool in pieno recupero, #Simeone si è scagliato contro un tifoso venendo #espulso. Una scena quasi incredibile, con gli steward costretti ad intervenire per calmare la situazione.

Il Cholo Simeone è stato espulso in seguito a un diverbio con un tifoso dopo il gol subito al 93' contro il Liverpool ad Anfield. Ai microfoni nel post partita, l'allenatore dell'Atleti ha spiegato la sua versione. "Tutti parlano di insulti negli stadi, ti insultano t

