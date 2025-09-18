Simeone espulso | Ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del Liverpool dietro di me

“Diego Simeone ha dichiarato di aver avuto una ‘reazione umana’ quando ha affrontato un tifoso dopo che il Liverpool ha segnato il gol vittoria al 92° minuto, vincendo 3-2 contro l’Atlético Madrid. L’allenatore dell’Atlético, espulso dall’arbitro, ha affermato di aver subito insulti continui durante la partita e che ha perso il controllo emotivo dopo il gol di Virgil van Dijk” — riporta il Guardian. Le parole di Simeone. Scrive il Guardian: “Simeone ha sperato di lasciare Anfield con un pareggio, dopo che la sua squadra era risalita sul 2-2 grazie alla doppietta di Marcos Llorente. L’Atletico era andato solo due a zero dopo sei minuti con i gol di Andy Robertson e Mohamed Salah ma Van Di’jk ha cambiato il corso della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

simeone espulso ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del liverpool dietro di me

