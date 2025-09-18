Silvia Salis premier Il Pd si spacca Elli Schlein a rischio

Nel cuore del Partito Democratico si muovono trame fitte e silenziose, segnali di una fase di fermento e di ridefinizione degli equilibri interni. Mentre la leadership di Elly Schlein continua a essere al centro del dibattito, nelle retrovie cresce l’attenzione intorno a Silvia Salis, considerata da molti come la possibile sorpresa capace di ribaltare gli assetti consolidati del partito. Leggi anche: Schlein è sicura, per la Puglia è solo uno “il nome più competitivo” Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, l’area progressista sarebbe attraversata da una rete di contatti e strategie che vedono coinvolti nomi di peso, pronti a sostenere un’eventuale candidatura della sindaca di Genova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Silvia Salis premier”. Il Pd si spacca, Elli Schlein a rischio

In questa notizia si parla di: silvia - salis

Dario Franceschini, Silvia Salis per far fuori Elly Schlein?

Fatto del giorno: figli di due mamme, Silvia Salis firma il riconoscimento per 11 famiglie | Video

Silvia Salis, l'esordio del martello: tasse in faccia e memoria corta

La sindaca Silvia Salis: «Confronto indispensabile per affrontare insieme criticità come trasporto pubblico, minori stranieri non accompagnati e servizi sociali» - facebook.com Vai su Facebook

La frase del consigliere dem Chiarotti durante la polemica per la richiesta del centrodestra di commemorare l'attivista conservatore Usa. La sindaca Silvia Salis: “Ha detto una cosa grave, ha sbagliato” - X Vai su X

“Silvia Salis premier”. S’avanza a sinistra la sindaca di Genova; Schlein rimprovera Salis: “Così ti bruci”. La sindaca affida la comunicazione ad Agnoletti. E’ sfida; Silvia Salis premier. Franceschini, Renzi, ma c'è anche l'ex ministro 5s, Spadafora. Rete e ambizioni della sindaca.

"Silvia Salis premier". Franceschini, Renzi, ma c'è anche l'ex ministro 5s, Spadafora. Rete e ambizioni della sindaca - Mediaset, editorialisti progressisti, registi, scoperta dall'attore Luca Bizzari (rifiutata, leggenda vuole da Forza Italia). Si legge su ilfoglio.it

Csx, chi farà il candidato premier alle Politiche contro Meloni? È già sfida tra la sindaca Salis e il (quasi certo) Governatore Decaro - E' di pochi giorni fa la sua dichiarazione netta: non serve un moderato per vincere le elezioni politiche. Lo riporta affaritaliani.it