Ora bisognerà vedere chi riesce a intestarsi l’operazione per primo. Ma il via è stato dato: costruire la (quarta) gamba riformista del campo largo. La casa. O la tenda fuori dal Partito democratico, come l’aveva ribattezzata a suo tempo Goffredo Bettini. E i due in lizza, quelli che si stanno adoperando di più, sono Matteo Renzi e Dario Franceschini. Con una speranza, più del primo per la verità: portare la sindaca di Genova Silvia Salis come candidata premier alle Politiche 2027. E tanti saluti a Elly Schlein e Giuseppe Conte. Goffredo Bettini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Silvia Salis e la quarta gamba riformista: cosa bolle nel piano di Renzi