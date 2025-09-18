Signora siamo i carabinieri anziana non cade nel tranello e fa arrestare coppia di truffatori

Foggiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno tentato una truffa ai danni di un'anziana, ma il piano è stato sventato grazie al sangue freddo della vittima e al tempestivo intervento dei carabinieri. Due uomini, uno della provincia di Foggia e l'altro di Napoli, sono stati arrestati in flagranza di reato a Murlo (Siena) dai militari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

