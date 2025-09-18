Signora multata a 90 anni indignazione a Selvazzano

Ancora una volta una signora anziana paga il prezzo di una rigidità burocratica che sembra cieca davanti al buon senso

In questa notizia si parla di: signora - multata

Multata a 90 anni, era sul bus con l'abbonamento scaduto: «Stavo andando a pregare sulla tomba di mio marito. 50 euro per me sono la spesa settimanale» - Multata a 90 anni perché sorpresa su un bus con l’abbonamento scaduto: 52 euro subito o 117 in seguito. Segnala ilgazzettino.it