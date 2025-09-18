Siete complici del genocidio Pro Pal interrompono Consiglio comunale di Milano

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori del Consiglio comunale di Milano sono stati interrotti questo pomeriggio da una manifestazione pro Pal, che ha costretto il presidente Elena Buscemi a sospedere la seduta, chiedendo che gli attivisti fossero accompagnati all'esterno dell'aula per poter riprendere i lavori. Alcuni attivisti si sono infiltrati nel pubblico che, regolarmente e per trasparenza può assistere alle sedute e a un certo punto si sono alzati per interrompere la seduta al grido di "Palestina libera" e "Stop al genocidio", mostrando anche bandiere palestinesi. Si tratta in realtà di un piccolo gruppo che, tra le altre cose, ha chiesto all'aula di " interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna, alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

siete complici del genocidio pro pal interrompono consiglio comunale di milano

© Ilgiornale.it - "Siete complici del genocidio". Pro Pal interrompono Consiglio comunale di Milano

In questa notizia si parla di: siete - complici

“Siete complici del genocidio a Gaza”, la clamorosa protesta di due veterani Usa in Senato: la polizia li trascina via – Video

La ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza: “Siete complici, dovete fermare Israele”

Gaza, la ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza: “Siete complici, dovete fermare Israele”

Protesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano: Complici del genocidio, vergognatevi; Milano, protesta Pro Pal interrompe il Consiglio comunale; Protesta pro-Palestina blocca il Consiglio comunale di Milano.

siete complici genocidio pro"Siete complici del genocidio". Pro Pal interrompono Consiglio comunale di Milano - Lega: "Chiaro esempio di cosa voglia dire essere antidemocratici con un'operazione squadrista" ... Secondo msn.com

siete complici genocidio proProtesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano: “Complici del genocidio, vergognatevi” - Oggi pomeriggio alcuni attivisti pro Pal hanno fatto irruzione nell'aula del consiglio comunale di Milano srotolando bandiere palestinesi e gridando "Palestina ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Siete Complici Genocidio Pro