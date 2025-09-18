I lavori del Consiglio comunale di Milano sono stati interrotti questo pomeriggio da una manifestazione pro Pal, che ha costretto il presidente Elena Buscemi a sospedere la seduta, chiedendo che gli attivisti fossero accompagnati all'esterno dell'aula per poter riprendere i lavori. Alcuni attivisti si sono infiltrati nel pubblico che, regolarmente e per trasparenza può assistere alle sedute e a un certo punto si sono alzati per interrompere la seduta al grido di "Palestina libera" e "Stop al genocidio", mostrando anche bandiere palestinesi. Si tratta in realtà di un piccolo gruppo che, tra le altre cose, ha chiesto all'aula di " interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna, alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Siete complici del genocidio". Pro Pal interrompono Consiglio comunale di Milano