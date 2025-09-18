Siena | tentano truffa del finto carabiniere con una 90enne ma lei non ci casca Arrestati

Due uomini, uno della provincia di Foggia e l'altro di Napoli, sono stati arrestati in flagranza di reato a Murlo (Siena) dai militari della locale stazione, con il supporto del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montalcino

In questa notizia si parla di: siena - tentano

