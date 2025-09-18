Sicurezza in corsia in ospedale arriva la piattaforma Handy
Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani. Sassuolo è il primo ospedale in tutta Italia a sperimentare questo progetto, che coinvolgerà inizialmente il reparto di Medicina d’Urgenza. "Questa collaborazione rispecchia la nostra visione: tecnologie utili, rispettose dei contesti di cura e orientate al bene del paziente", sottolinea il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani, cui fa eco Mohamed Ouassif, Ceo e fondatore di ‘HANDHY’. "Siamo partiti da un’idea semplice ovvero rendere più facile ‘fare la cosa giusta al momento giusto’ e siamo grati all’Ospedale di Sassuolo per la fiducia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
