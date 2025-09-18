Sicurezza in corsia in ospedale arriva la piattaforma Handy

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani. Sassuolo è il primo ospedale in tutta Italia a sperimentare questo progetto, che coinvolgerà inizialmente il reparto di Medicina d’Urgenza. "Questa collaborazione rispecchia la nostra visione: tecnologie utili, rispettose dei contesti di cura e orientate al bene del paziente", sottolinea il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani, cui fa eco Mohamed Ouassif, Ceo e fondatore di ‘HANDHY’. "Siamo partiti da un’idea semplice ovvero rendere più facile ‘fare la cosa giusta al momento giusto’ e siamo grati all’Ospedale di Sassuolo per la fiducia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sicurezza in corsia in ospedale arriva la piattaforma handy

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy

In questa notizia si parla di: sicurezza - corsia

Aeroporto, file di auto in corsia d'emergenza e fermate ai bordi delle rotonde: "Sicurezza a rischio"

"Una via per Giulia e Gianni". E sulla terza corsia in A1 la viceministro: "Sicurezza stradale priorità"

Schianto in A1, pressing sicurezza. Nisini da Salvini sulla terza corsia. Giani: "Ora stop ai sorpassi dei Tir"

Sicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy; Sicurezza in corsia: l’ospedale adotta la piattaforma HANDHY; Medici e infermieri aggrediti in ospedale, a Verona arriva il «salvavita»: un badge con pulsante allerterà i colleghi e la sicurezza.

sicurezza corsia ospedale arrivaSicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy - Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle ... Lo riporta msn.com

sicurezza corsia ospedale arrivaMedici e infermieri aggrediti in ospedale, a Verona arriva il «salvavita»: un badge con pulsante allerterà i colleghi e la sicurezza - Il nuovo sistema senza fili per proteggere gli operatori sanitari con bluetooth e localizzazione. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Corsia Ospedale Arriva