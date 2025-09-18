Siamo sinceri | noi uomini bianchi occidentali siamo suprematisti Non è un’opinione ma la realtà

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025

Questa mattina mi sono guardato allo specchio e ho avuto un momento di illuminazione. Basta. Smettiamo di offenderci e non cerchiamo di essere politicamente corretti a tutti i costi, va bene? Diciamo semplicemente la verità, guardiamoci negli occhi e ammettiamolo una volta per tutte: noi bianchi, nati e cresciuti in questa confortevole parte del mondo che chiamiamo Occidente, siamo suprematisti. Non lo dico per ferire, ma per identificare. Prendiamo il dizionario, questa cosa di cui non abbiamo idea di cosa sia. “Suprematismo”: dal latino “supremus”, “colui che sta più in alto”. Eccolo lì. Non è un’opinione, è una descrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

