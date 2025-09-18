Si tuffa nel Naviglio per recuperare il cane e resta in balia della corrente | salvato dai canottieri

Quando ha visto il suo cagnolino trascinato dalla corrente del Naviglio Grande non ha esitato a tuffarsi per salvarlo. Ma anche lui, un uomo di 62 anni, è rimasto intrappolato in acqua, finché non è stato tratto in salvo da un’imbarcazione dei canottieri.È successo in via Lodovico il Moro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

