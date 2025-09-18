Si toglie la vita a 14 anni preso di mira dai bulli | segnalati alla Procura 4 compagni di classe

Sono 4 i compagni di classe convocati dalla Procura dei Minori di Roma nell'ambito delle indagini sulla morte del ragazzo di 14 anni in provincia di Latina: lo scorso 11 settembre è stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

