Si toglie la vita a 14 anni preso di mira dai bulli | segnalati alla Procura 4 compagni di classe

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 4 i compagni di classe convocati dalla Procura dei Minori di Roma nell'ambito delle indagini sulla morte del ragazzo di 14 anni in provincia di Latina: lo scorso 11 settembre è stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

