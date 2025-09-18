Si sente male al volante cerca di raggiungere la pubblica assistenza ma si schianta
Si è sentito male mentre stava guidando e ha cercato di raggiungere la Croce Blu Castelletto, a pochi metri di distanza, ma si è schiantato contro altre auto parcheggiate.È successo giovedì mattina in corso Carbonara: l'uomo, tra i 65 e i 70 anni, ha fermato la sua corsa quando mancava veramente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
