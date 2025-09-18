Si schianta con l'auto contro le barriere di cemento morto 20enne | incidente nel Salernitano

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nella curva di via lago Lucrino nel Salernitano. Morto 20enne di Olevano sul Tusciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianta - auto

Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente

Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto

Perde il controllo dell'auto in via La Loggia e si schianta contro un albero: chiesti i danni al Comune

PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO LE BARRIERE NEW JERSEY, 20ENNE PERDE LA VITA; Auto si schianta contro un tir all'incrocio: un ferito; Si schianta con l’auto contro le barriere del ponte Sente: 44enne in ospedale.

schianta auto contro barriereAncora sangue sulle strade: si schianta con l'auto, muore un giovane - Nella notte un giovane di 20 anni, originario di Olevano sul Tusciano, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Lago Lucrino, nel territorio di Pontecagnano Faiano. msn.com scrive

Scoppia uno pneumatico, mezzo pesante si schianta in autostrada - La causa del sinistro è stato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro del tir, che ha impedito al conducente di governare il veicolo. Da veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Schianta Auto Contro Barriere