Si rivedono gli scuolabus. In strada dopo undici anni.

Anche se un po’ in sordina, con la prima campanella è (ri)partito, anche a Viareggio, il servizio di scuolabus. L’unico servizio pubblico finito, nel 2014, nella voragine del dissesto. Sono passati undici anni da allora, da quando i vecchi (già all’epoca) mezzi finirono dallo sfasciacarrozze, senza più essere sostituiti. Nel 2021 è arrivata la svolta, col progetto Friendly Bus Viareggio, promosso dall’assessora alla pubblica istruzione Sandra Mei, grazie al quale il Comune ottenne un contributo di oltre 731mila euro dal “Ministero per la transizione ecologica“ nell’ambito del “Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile” che permise in seguito l’acquisto di tre bus elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

