Si intensifica l’offensiva israeliana a Gaza 83 morti

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha ucciso 83 palestinesi in tutta la Striscia di Gaza, tra cui 61 persone a Gaza City, dove martedì è iniziata l’offensiva di terra. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera. In un attacco vicino all’ospedale Al-Shifa, almeno 13 persone sono state uccise. L’Euro-Med Human Rights Monitor ha affermato che l’esercito israeliano ha intensificato l’uso di veicoli blindati con trappole esplosive per demolire i quartieri residenziali nella città di Gaza. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: intensifica - offensiva

