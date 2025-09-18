Si gioca Monza-Sampdoria | tutte le strade chiuse in città

Il Monza scende in campo. Partita casalinga per i bagaj: sabato 20 settembre alle 17.15 si giocherà Monza-Sampdoria. Come sempre la viabilità nei pressi dell’U-Power sStadium subirà modifiche.Divieti di sosta e di circolazioneDalle 13.15 fino al termine della manifestazione sportiva sono vietate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sampdoria già in emergenza verso Monza e Donati si gioca il futuro - La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della trasferta di sabato alle 17,15 a Monza, dove sugli spalti saranno presenti molti ... Si legge su telenord.it

Sampdoria, deciso il futuro di Donati: contro il Monza l'ultima chance? La mossa del tecnico e chi lo insidia - Zero punti in tre partite, crisi senza fine in casa Sampdoria: Donati si gioca tutto col Monza, ecco quali modifiche apporterà. sport.virgilio.it scrive