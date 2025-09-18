Si finge carabiniere per farsi dare i soldi da un pensionato ma viene scoperto
Anziani ancora una volta nel mirino dei truffatori. L'ultimo episodio è avvenuto a Capriati a Volturno ma fortunatamente il tentativo di raggiro ai danni di un pensionato è stato sventato grazie all’intervento dei familiari della vittima e alle indagini dei carabinieri della locale Stazione.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
