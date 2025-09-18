Sì è in arrivo un film da L’estate nei miei occhi
La puntata finale della terza stagione di The Summer I Turned Pretty ( L’estate nei miei occhi) il teen drama che ha conquistato anche le millennial, è appena andata in onda, ma i fan possono stare tranquilli: la storia di Belly, Conrad e Jeremiah non finisc e qui, perché alla premiere parigina della puntata è stato annunciato che è in arrivo un film. Di cosa parlerà il film di The Summer I Turned Pretty?. Il successo di The Summer I Turned Pretty, che in Italia è arrivata con il titolo L’estate nei miei occhi, ha superato ormai ogni aspettativa valicando anche il gap generazionale. Tra chi è team Conrad e chi è team Jeremiah, i due fratelli che si contendono l’amore di Belly, la serie tratta dai libri di Jenny Han ha conquistato tutti e tenuto con il fiato sospeso sino all’ultimo minuto dell’ultimo episodio (di cui non faremo alcuno spoiler, niente paura). 🔗 Leggi su Amica.it
