Sì è in arrivo un film da L’estate nei miei occhi

Amica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata finale della terza stagione di The Summer I Turned Pretty ( L’estate nei miei occhi)  il teen drama che ha conquistato anche le millennial, è appena andata in onda, ma i fan possono stare tranquilli: la storia di Belly, Conrad e Jeremiah non finisc e qui, perché alla premiere parigina della puntata è stato annunciato che è in arrivo un film. Di cosa parlerà il film di The Summer I Turned Pretty?. Il successo di The Summer I Turned Pretty, che in Italia è arrivata con il titolo L’estate nei miei occhi, ha superato ormai ogni aspettativa valicando anche il gap generazionale. Tra chi è team Conrad e chi è team Jeremiah, i due fratelli che si contendono l’amore di Belly, la serie tratta dai libri di Jenny Han ha conquistato tutti e tenuto con il fiato sospeso sino all’ultimo minuto dell’ultimo episodio (di cui non faremo alcuno spoiler, niente paura). 🔗 Leggi su Amica.it

s236 232 in arrivo un film da l8217estate nei miei occhi

© Amica.it - Sì, è in arrivo un film da “L’estate nei miei occhi”

In questa notizia si parla di: arrivo - film

Nuovo film di dragon ball in arrivo presto

Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo

Nuovo film di wes anderson con 78% su rotten tomatoes in arrivo in streaming

Cerca Video su questo argomento: S236 232 Arrivo Film