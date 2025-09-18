si conclude il festival correnti a villa san giovanni con lo scrittore mimmo sammartino

Il libro “Nostra Regina dei burroni e delle mosche” sarà presentato presso Pet Academy. Si concluderà Sabato 20 settembre 2025 “CORRENTI Editoria” il Festival d’arte e cultura della Città di Villa San Giovanni (RC) giunto alla IV edizione, in una location d’eccezione che è il centro Pet Academy, start-up villese in loc. Case Alte che ospita numerosi animali per attività didattiche e di pet therapy tra cui una famigliola di asini. Ed è proprio l’asino il protagonista del libro di Mimmo Sammartino che verrà presentato sabato a partire dalle 18,00: “Nostra Regina dei burroni e delle mosche” (Ed. Exòrma – 2024). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

