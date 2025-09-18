Si chiude l' era Nagel a Mediobanca Il 28 ottobre saranno rinnovati i vertici in base alle indicazioni del Monte dei Paschi
Si chiude l'era Nagel a Mediobanca. E se ne apre una nuova targata Mps. Il cda dello storico salotto buono della finanza italiana, fondato da Enrico Cuccia, si è dimesso in blocco insieme al ceo Alberto Nagel, con l'eccezione del consigliere Sandro Panizza, indicato nella lista di minoranza del socio Delfin. Il board ha convocato l'assemblea che il 28 ottobre rinnoverà i vertici della merchant bank in base alle indicazioni del Monte dei Paschi di Siena, nuovo socio di controllo, dopo il successo della scalata su Piazzetta Cuccia. Una nota della banca d'affari, diffusa dopo un cda durato oltre 4 ore, ha informato che "i consiglieri, preso atto dell'esito dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da banca Monte dei Paschi di Siena sulla totalità delle azioni di Mediobanca e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: chiude - nagel
Mediobanca: si dimette il cda, si chiude l’era Nagel
Svolta storica in Mediobanca, con l’offerta di Mps si chiude l’era Nagel
Nel giorno in cui si chiude l'era del "salotto buono" di Mediobanca dopo l'assalto di MPS, il banchiere Palenzona cita Enrico Cuccia: "Finito l'impero romano". Nagel e CDA verso l'addio, ecco quanto stanno incassando mollando le azioni. Commenti? https://mo - X Vai su X
Si conclude con successo l’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca https://www.canale3.tv/mps-lopas-su-mediobanca-si-chiude-al-623-nagel-verso-le-dimissioni/ - facebook.com Vai su Facebook
Nagel si dimette da Mediobanca: la lettera che chiude un’era; Mediobanca, dimissioni in blocco del cda: si chiude l’era Nagel e arriva MPS al comando; Mediobanca, si chiude l’era Nagel. Lovaglio e il rebus del cda a trazione senese.
Si chiude l'era Nagel a Mediobanca. Il 28 ottobre saranno rinnovati i vertici in base alle indicazioni del Monte dei Paschi - Il cda dello storico salotto buono della finanza italiana, fondato da ... Come scrive iltempo.it
Nagel si dimette da Mediobanca: la lettera che chiude un’era - Alberto Nagel lascia Mediobanca: la lettera d'addio ai dipendenti è un bilancio e un testamento culturale dopo 34 anni nel gruppo. Si legge su businesspeople.it