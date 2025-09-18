Si chiude l' era Nagel a Mediobanca Il 28 ottobre saranno rinnovati i vertici in base alle indicazioni del Monte dei Paschi

Si chiude l'era Nagel a Mediobanca. E se ne apre una nuova targata Mps. Il cda dello storico salotto buono della finanza italiana, fondato da Enrico Cuccia, si è dimesso in blocco insieme al ceo Alberto Nagel, con l'eccezione del consigliere Sandro Panizza, indicato nella lista di minoranza del socio Delfin. Il board ha convocato l'assemblea che il 28 ottobre rinnoverà i vertici della merchant bank in base alle indicazioni del Monte dei Paschi di Siena, nuovo socio di controllo, dopo il successo della scalata su Piazzetta Cuccia. Una nota della banca d'affari, diffusa dopo un cda durato oltre 4 ore, ha informato che "i consiglieri, preso atto dell'esito dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da banca Monte dei Paschi di Siena sulla totalità delle azioni di Mediobanca e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

