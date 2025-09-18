Si avvicina alle vecchiette per strada e gli strappa con violenza collane e anelli d'oro | arrestato 40enne
L'uomo, arrestato dai carabinieri, sarebbe colpevole di almeno 5 scippi tra le province di Napoli e Caserta ai danni di altrettante donne anziane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: avvicina - vecchiette
Lui è Cico, il mio vecchietto. Si sta spegnendo, ed io non sono pronta . Ogni giorno che passa è una conquista x noi, ma ci avvicina di più alla fine. Perché succede? Perché non possono vivere 100 anni? Post dal gruppo (Mariateresa) - facebook.com Vai su Facebook
Si avvicina alle vecchiette per strada e gli strappa con violenza collane e anelli d'oro: arrestato 40enne; Blitz della polizia a Sassari, arrestato il rapinatore delle vecchiette.