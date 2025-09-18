Si avvicina alle vecchiette per strada e gli strappa con violenza collane e anelli d'oro | arrestato 40enne

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, arrestato dai carabinieri, sarebbe colpevole di almeno 5 scippi tra le province di Napoli e Caserta ai danni di altrettante donne anziane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

