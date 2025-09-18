Sì alla riforma della giustizia ma la Camera diventa un ring | bagarre e rissa

Questa mattina, 18 settembre 2025, è stato compiuto un altro importante passo sulla riforma della Giustizia. In terza lettura l'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale. Per completarlo si attende l'ultimo ok dal Senato. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi. Un passaggio importante, questo, perché avrebbe precluso il referendum. Soddisfazione da parte della maggioranza che subito dopo la votazione ha applaudito al risultato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sì alla riforma della giustizia, ma la Camera diventa un ring: bagarre e rissa

