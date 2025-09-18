Shpendi punto fermo nell’attacco azzurro | Il gol mi dà fiducia ma non è un’ossessione

di Simone Cioni Arrivato nell’estate del 2023 dal Cesena, con cui sfiorò la promozione in B dopo 12 gol e 3 assist in 29 gare di Lega Pro al primo anno con i grandi, Stiven Shpendi accusa un po’ il doppio salto in Serie A, ma dopo l’esperienza in B della scorsa stagione con la Carrarese, quest’anno è tornato in azzurro per diventare un calciatore importante dell’ Empoli. In gol all’esordio contro il Padova, il 22enne attaccante albanese (il gemello Cristian gioca ancora nel Cesena) è stato autore di una buona prova anche domenica scorsa contro lo Spezia, dove gli è mancato solo il gol. Un punto fermo per Pagliuca anche in vista della trasferta di domenica prossima a Pescara contro i neopromossi abruzzesi dell’ex Vivarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Shpendi, punto fermo nell’attacco azzurro: "Il gol mi dà fiducia, ma non è un’ossessione"

In questa notizia si parla di: shpendi - punto

Il piano messo a punto dal club. Siwe o Shpendi per l’attacco. Ci sono anche Harder e Daku. Occhi puntati su un vice Kean

Shpendi illude su rigore, Di Mario pareggio allo scadere: un punto per uno tra Cesena e Entella

Shpendi illude su rigore, Di Mario pareggia allo scadere: un punto per uno tra Cesena e Entella

Shpendi - X Vai su X

#EmpoliSpezia, formazioni ufficiali: la scelta su Ghion. Shpendi-Popov davanti - facebook.com Vai su Facebook

Shpendi, punto fermo nell’attacco azzurro: "Il gol mi dà fiducia, ma non è un’ossessione" - Con il rientro di Nasti e Pellegri, il 22enne albanese vedrà aumentare la concorrenza: "È quella che ti fa migliorare ed è un beneficio per la squadra" . Segnala sport.quotidiano.net