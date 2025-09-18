Shock negli USA è successo dopo la morte di Kirk Bufera politica

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iconico show “Jimmy Kimmel Live!”, un punto fermo della televisione americana da oltre due decenni, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla rete Abc. La decisione, di portata storica, è la diretta conseguenza delle controverse dichiarazioni di Jimmy Kimmel sul tragico omicidio di Charlie Kirk, una figura di spicco del movimento conservatore. Le parole di Kimmel, pronunciate durante la puntata di lunedì, hanno innescato una tempesta mediatica e politica che ha travolto il celebre conduttore. La controversia. Il detonatore di questa vicenda è stata una battuta che ha scosso il panorama politico americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

shock negli usa 232 successo dopo la morte di kirk bufera politica

© Thesocialpost.it - Shock negli USA, è successo dopo la morte di Kirk. Bufera politica

In questa notizia si parla di: shock - successo

Alfa: “A 17 anni non avrei retto questo successo. Due giorni di shock per Ed Sheeran, ora sogno Jovanotti”

“Purtroppo è successo”. Adinolfi, shock: arriva la notizia e piange tutta l’Isola dei Famosi

Alfa: “A 17 anni non avrei retto questo successo. Due giorni di shock per Ed Sheeran, ora sogno Jovanotti”

Successo per la prima edizione di Giffoni Shock - Si &#232; conclusa sabato la prima edizione di Giffoni Shock che si è svolto dal 16 al 20 aprile nella Giffoni Multimedia Valley, a Giffoni Valle Piana (SA). ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Shock Usa 232 Successo