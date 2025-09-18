L’iconico show “Jimmy Kimmel Live!”, un punto fermo della televisione americana da oltre due decenni, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla rete Abc. La decisione, di portata storica, è la diretta conseguenza delle controverse dichiarazioni di Jimmy Kimmel sul tragico omicidio di Charlie Kirk, una figura di spicco del movimento conservatore. Le parole di Kimmel, pronunciate durante la puntata di lunedì, hanno innescato una tempesta mediatica e politica che ha travolto il celebre conduttore. La controversia. Il detonatore di questa vicenda è stata una battuta che ha scosso il panorama politico americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Shock negli USA, è successo dopo la morte di Kirk. Bufera politica