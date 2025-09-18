Shock Fred Kerley | l’ex rivale di Jacobs farà le Olimpiadi dei dopati La reazione di Tamberi sui social

A 24 ore dall’annuncio della partecipazione del velocista statunitense Fred Kerley agli Enhanced Games, la manifestazione che non prevede controlli antidoping, non si placano le reazioni dei colleghi del nordamericano: il commento di Gianmarco Tamberi sui social è eloquente. A poche ore dalla pubblicazione del post su Instagram con l’annuncio della partecipazione di Kerley alla rassegna, il saltatore in alto azzurro ha commentato con l’emoticon del vomito, replicata per ben 11 volte, ribadendo con estrema forza il concetto. Come annunciato dagli organizzatori degli Enhanced Games, Kerley è il primo atleta della pista a partecipare, nonché il primo statunitense tra gli uomini a prendere parte alla manifestazione prevista a Las Vegas nel maggio del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Shock Fred Kerley: l’ex rivale di Jacobs farà le Olimpiadi dei dopati. La reazione di Tamberi sui social

