Shinobu e la morte senza pari nel castello infinito di demon slayer
l'impatto della saga finale di demon slayer: Infinity castle. La recente uscita del film demon slayer: infinity castle ha segnato l'inizio della tanto attesa conclusione della serie creata da Koyoharu Gotouge. La narrazione si concentra sulla battaglia decisiva contro Muzan Kibutsuji e i suoi demoni di alto rango, con i cacciatori di demoni pronti a tutto per sconfiggere il nemico finale. La rapida teletrasportazione di tutti i protagonisti alla Fortezza dell'Infinito, orchestrata da Nakime, ha accelerato gli eventi, portando immediatamente gli eroi nel cuore dello scontro. ruolo dei hashira nella battaglia finale.
