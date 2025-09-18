l’impatto della saga finale di demon slayer: Infinity castle. La recente uscita del film demon slayer: infinity castle ha segnato l’inizio della tanto attesa conclusione della serie creata da Koyoharu Gotouge. La narrazione si concentra sulla battaglia decisiva contro Muzan Kibutsuji e i suoi demoni di alto rango, con i cacciatori di demoni pronti a tutto per sconfiggere il nemico finale. La rapida teletrasportazione di tutti i protagonisti alla Fortezza dell’Infinito, orchestrata da Nakime, ha accelerato gli eventi, portando immediatamente gli eroi nel cuore dello scontro. ruolo dei hashira nella battaglia finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Shinobu e la morte senza pari nel castello infinito di demon slayer