EMPOLI Le melodie di Gabriel Fauré e Johannes Brahms risuoneranno domenica prossima, a partire dalle 18, nel teatro Il Momento di Empoli. Due dei capisaldi della musica da camera saranno infatti i brani eseguiti dal Quartetto Sheherazade in occasione del secondo appuntamento empolese del " Fortissimissimo Metropolitano ", il festival degli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e, per questa occasione, con il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze. Del compositore francese sarà suonato il "Quartetto in do minore", che iniziato nel 1876 fu terminato nel 1883 dopo numerosi ripensamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sheherazade“. Concerto a teatro su note d’autore