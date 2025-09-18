shadps4 v0.110 è UFFICIALE | L’emulatore PS4 fa un BALZO in AVANTI con l’Unreal Engine Audio 3D e tanto altro!

La scena dell’emulazione PS4 ha un nuovo, eccezionale punto di riferimento: shadps4 v0.11.0 è finalmente qui! Questo non è un semplice aggiornamento, ma un’enorme ondata di novità, ottimizzazioni e correzioni che trasforma l’esperienza di gioco da “sperimentale” a veramente giocabile per una pletora di titoli. La star indiscussa di questa release? Il supporto per i giochi basati su Unreal Engine ha compiuto un balzo da gigante. Molti titoli che prima non si avviavano nemmeno ora non solo bootano, ma sono finalmente giocabili, spalancando le porte a una libreria vastissima di esperienze. Ma c’è molto, molto di più. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

