shadps4 v0.110 è UFFICIALE | L’emulatore PS4 fa un BALZO in AVANTI con l’Unreal Engine Audio 3D e tanto altro!

Gamesandconsoles.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena dell’emulazione PS4 ha un nuovo, eccezionale punto di riferimento:  shadps4 v0.11.0  è finalmente qui! Questo non è un semplice aggiornamento, ma un’enorme ondata di novità, ottimizzazioni e correzioni che trasforma l’esperienza di gioco da “sperimentale” a veramente  giocabile  per una pletora di titoli. La star indiscussa di questa release?  Il supporto per i giochi basati su Unreal Engine  ha compiuto un balzo da gigante. Molti titoli che prima non si avviavano nemmeno ora non solo bootano, ma sono finalmente giocabili, spalancando le porte a una libreria vastissima di esperienze. Ma c’è molto, molto di più. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

shadps4 v0110 232 ufficiale l8217emulatore ps4 fa un balzo in avanti con l8217unreal engine audio 3d e tanto altro

© Gamesandconsoles.net - shadps4 v0.11.0 è UFFICIALE: L’emulatore PS4 fa un BALZO in AVANTI con l’Unreal Engine, Audio 3D e tanto altro!

Cerca Video su questo argomento: Shadps4 V0110 232 Ufficiale