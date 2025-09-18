Sgomberi in via Parini | forze dell' ordine in azione per liberare appartamenti occupati senza titolo
Due appartamenti di edilizia residenziale popolare, di proprietà del Comune di Foggia, situati in una palazzina al civico 4 di via Parini, alla periferia sud di Foggia, sono stati sottoposti a sgombero coatto, eseguito dalle forze dell'ordine, poiché occupate abusivamente. L'attività è iniziata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: sgomberi - parini
Sgomberi in via Parini: forze dell'ordine in azione per liberare appartamenti occupati senza titolo; Nel giorno degli sgomberi gli studenti occupano la Parini: Ci riprendiamo scuola che Pd e M5s negano”; Il Comune pagava l'affitto per una scuola, ma era occupata da 45 anni.
CRONACA Foggia, sgomberati due appartamenti comunali occupati abusivamente in via Parini - L’intervento, ha visto l’impiego congiunto di Carabinieri, Polizia Locale, personale del 118 e squadre dei Vigili del Fuoco. Segnala statoquotidiano.it