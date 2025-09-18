Sfornare il pane come si faceva 3.000 anni fa

A Santa Maria Villiana, domani, si farà il pane come lo facevano tremila anni fa. Il professor Claudio Cavazzuti, archeologo e direttore degli scavi sul Monte della Croce, curerà infatti una dimostrazione di archeologia sperimentale, in collaborazione con i docenti del progetto ‘OnFoods in prehistory’ dedicato all’alimentazione nell’ Età del Bronzo. La rappresentazione si svolgerà presso il parco dei Castagni, alle 17. In apertura saranno presentati i risultati della campagna di scavo e, successivamente, verrà impastato e cotto il pane all’interno della riproduzione di un forno risalente al IX secolo a. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

