Sfiderà il Napoli in Champions tutto pronto per il ritorno in panchina | arriva la conferma definitiva
Arrivano conferme sulla nuova squadra di un top allenatore: affronterà il Napoli in Champions League. Dopo il super inizio della nuova stagione calcistica 20252026, c’è grande attesa per il debutto europeo della squadra campione d’Italia. Il Napoli, è pronto per il ritorno in Champions League, dopo un anno di assenza. Gli uomini capitanati da Antonio Conte, sono volati nella giornati di ieri in quel di Manchester, seguiti dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis. I partenopei, oltre a tornare in Chamions League, testeranno per la prima volta la nuova formula della League phase. Da segnalare, intanto, un’ultim’ora riguardante l’approdo di un top manager: sfiderà il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: sfider - napoli
Gianluigi Donnarumma ed il suo legame con il Napoli L'emozione di sfidare gli azzurri e la battuta sulla mamma Queste le sue parole in conferenza stampa #Donnarumma #SSCNapoli #CityNapoli - facebook.com Vai su Facebook
#Rrahmani, infortunio in nazionale: c'è lesione, quali sfide salta col Napoli - X Vai su X
Sorteggi Champions League 2025 26 il Napoli sfiderà il Chelsea e il Manchester City.
Manchester City-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Il cammino europeo dei campioni d'Italia di Antonio Conte parte dall'Etihad: di fronte i Citizens di Pep Guardiola ... Riporta tuttosport.com
Dove vedere Manchester City-Napoli e le altre partite di Champions di oggi in tv - Gli uomini di Antonio Conte fanno visita alla formazione di Guardiola: occhi puntati sul grande ex, Kevin De Bruyne ... Scrive corriere.it