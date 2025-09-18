Sfida al City | Milinkovic-Savic verso la titolarità Hojlund guida l’attacco

Il Napoli torna a calcare il palcoscenico dell’Etihad per la sfida di Champions League contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sfida al City: Milinkovic-Savic verso la titolarità, Hojlund guida l’attacco

In questa notizia si parla di: sfida - city

Probabili formazioni Juve Manchester City: le possibili scelte di Tudor per la sfida contro Guardiola

Juve and the City, un esame di maturità. Tudor sfida Pep: con l’asso Yildiz si può

Conceicao a rischio per Juve Manchester City: Tudor rivela come sta il portoghese, ecco cosa sta succedendo verso la sfida del Mondiale per Club

Guardate le immagini dell'allenamento mattutino del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League con il Manchester City - facebook.com Vai su Facebook

MANCHESTER CITY - Guardiola: "Sfida con il Napoli? Vogliamo continuare così anche in Champions League quest'anno" https://ift.tt/qYSM0lb - X Vai su X

Manchester City-Napoli, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming live; Napoli, Meret ci sarà col City? Le ultime dalla rifinitura; Meret recupera per Manchester City-Napoli? Le condizioni del portiere e chi gioca in Champions League tra lui e Milinkovic-Savic.

Meret recuperato: resta avanti a Milinkovic-Savic per il City - Savic per il City La Gazzetta dello Sport si concentra sul ballottaggio in porta per il Napoli alla vigilia ... Scrive forzazzurri.net

Napoli, dubbio Meret-Milinkovic: le gerarchie verso la Champions League - Giornata di vigilia per il Napoli allenato da Antonio Conte che domani, giovedì 18 ... Come scrive fantamaster.it