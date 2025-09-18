Settore d’eccellenza e filiera strategica

di Giorgio Costa "La nautica è uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, con un forte impatto economico, occupazionale e di innovazione che coinvolge un’ampia filiera: cantieri, componentistica, refitting, turismo nautico, portualità e servizi. Per un gruppo bancario come BPER, che ha l’obiettivo primario di accompagnare lo sviluppo del tessuto economico e produttivo del Paese, la nautica è quindi un settore che va seguito con una particolare attenzione, anche in considerazione delle sue peculiari caratteristiche che richiedono un approccio mirato". Luigi Zanti, Direttore Regionale Liguria e Piemonte BPER Banca (nella foto) – protagonista oggi tra i relatori dell’evento di QN Distretti all’Eberhard Theatre –, spiega le ragioni della presenza della banca al Salone Nautico di Genova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

